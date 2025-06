Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina nei cruciverba: la soluzione è Borragine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina' è 'Borragine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BORRAGINE

Curiosità e Significato di Borragine

La parola Borragine è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Borragine.

Perché la soluzione è Borragine? La borragine è una pianta erbacea con foglie pelose e aromatiche, spesso utilizzata in cucina per insaporire piatti e insalate. Ricca di proprietà benefiche, si distingue per il suo sapore leggermente amarognolo e per le sue foglie ricche di vitamine. Un ingrediente versatile che arricchisce le pietanze con gusto e colore, portando un tocco di natura direttamente sulla tavola.

Come si scrive la soluzione Borragine

Non riesci a risolvere la definizione "Pianta erbacea con foglie pelose usata in cucina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

