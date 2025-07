Spezia usata nella cucina indiana nei cruciverba: la soluzione è Curcuma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spezia usata nella cucina indiana' è 'Curcuma'.

CURCUMA

Curiosità e Significato di Curcuma

La soluzione Curcuma di 7 lettere

Perché la soluzione è Curcuma? La curcuma è una spezia dorata molto amata nella cucina indiana, nota per il suo colore vivace e il suo sapore caldo e leggermente amaro. Oltre a insaporire piatti come curry e risi, è apprezzata anche per le sue proprietà benefiche, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Un ingrediente che rende ogni piatto non solo gustoso, ma anche più salutare.

Come si scrive la soluzione Curcuma

Hai davanti la definizione "Spezia usata nella cucina indiana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

R Roma

C Como

U Udine

M Milano

A Ancona

