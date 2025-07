Lavoravano aggiogati nei cruciverba: la soluzione è Buoi

Home / Soluzioni Cruciverba / Lavoravano aggiogati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lavoravano aggiogati' è 'Buoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUOI

Curiosità e Significato di Buoi

Hai risolto il cruciverba con Buoi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Buoi.

Perché la soluzione è Buoi? Lavoravano aggiogati si riferisce a animali, come i buoi, legati o trainati con funi per svolgere lavori agricoli. La parola buoi indica i bovini adulti utilizzati come forza trainante nei campi, simbolo di fatica e tradizione rurale. Sono un esempio di come l'uomo abbia sempre sfruttato la forza animale per migliorare la produttività agricola e la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lavoravano per l ufficialeLavoravano senza alcun compensoLavoravano con la palla al piedeVi lavoravano le mondineLavoravano nelle risaie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Buoi

La definizione "Lavoravano aggiogati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O E P C A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERCOCA" PERCOCA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.