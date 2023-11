La definizione e la soluzione di: Lavoravano per l ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ATTENDENTI

Significato/Curiosita : Lavoravano per l ufficiale

Prima della famiglia crain, morta di vecchiaia. clara e horace dudley lavoravano per lei. come fantasma dice ad olivia di non fidarsi di poppy perché cattiva... Prima della famiglia crain, morta di vecchiaia. clara e horace dudleylei. come fantasma dice ad olivia di non fidarsi di poppy perché cattiva... Gli attendenti è un film del 1961 diretto da Giorgio Bianchi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavoravano per l ufficiale : lavoravano; ufficiale; lavoravano senza alcun compenso; lavoravano nelle piantagioni di cotone; lavoravano ... in acqua; lavoravano ingiustamente in catene; Vi lavoravano mondine; L inno ufficiale statunitense; Un ufficiale promessa di matrimonio; Lo Stato pubblica quella ufficiale ; L ufficiale della nuova scuola avverrà il prossimo mese; L ufficiale favorito di Caterina II;

Cerca altre Definizioni