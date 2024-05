Significato della soluzione per: Lavoravano nelle risaie

La mondina (dal verbo "mondare", pulire) era una lavoratrice stagionale nelle risaie. Il lavoro si svolgeva durante il periodo di allagamento dei campi (fine aprile-inizio giugno) per proteggere le delicate piantine del riso dallo sbalzo termico tra il giorno e la notte, durante le prime fasi del loro sviluppo; consisteva nel trapianto in risaia delle piantine (trapiantè, in piemontese) e nella monda (mundè).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: mondine f pl . (popolare) plurale di mondina. Sillabazione: mon | dì | ne. Etimologia / Derivazione: vedi mondina . Sinonimi: mondariso, risaiole.