Significato della soluzione per: Vi lavoravano le mondine

Le risaie sono un aspetto tipico dei territori di molti paesi dell'Asia orientale tra cui Cina, Corea, Filippine, Giappone, India, Bangladesh, Indonesia, Taiwan, Thailandia (dove è il re che apre la stagione delle risaie) e Vietnam. La risaia è una sistemazione superficiale del terreno adatta alla coltivazione del riso. I campi possono essere costruiti su pendii ripidi come terrazzamenti o adiacenti a elementi depressi o in forte pendenza come fiumi o paludi.

Italiano: Sostantivo: risaia ( approfondimento) f sing(pl.: risaie) . (agricoltura) terreno agricolo sommerso dall'acqua adatto alla coltivazione del riso. Sillabazione: ri | sà | ia. Pronuncia: IPA: /ri'saja/ . Etimologia / Derivazione: deriva da riso .