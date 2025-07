La parlata del luogo nei cruciverba: la soluzione è Idioma

IDIOMA

Curiosità e Significato di Idioma

Vuoi sapere di più su Idioma? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Idioma.

Perché la soluzione è Idioma? IDIOMA indica il modo di parlare tipico di un luogo o di una comunità, ovvero la lingua o il dialetto locale. È l'espressione autentica delle tradizioni e della cultura di una certa area, trasmettendo identità e storia attraverso le parole. Conoscere un idioma significa entrare in contatto più profondo con le persone e il loro modo di vivere.

Come si scrive la soluzione Idioma

Stai cercando la risposta alla definizione "La parlata del luogo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

I Imola

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G T E E O R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GESTORE" GESTORE

