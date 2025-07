Impiegati utilizzati nei cruciverba: la soluzione è Adoperati

ADOPERATI

Curiosità e Significato di Adoperati

La parola Adoperati è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Adoperati.

Perché la soluzione è Adoperati? Adoperati indica persone impiegate o utilizzate in un’attività o un ruolo specifico. È un termine che sottolinea l’azione di mettere a frutto le capacità o risorse di qualcuno, spesso nel contesto lavorativo. In sostanza, si riferisce a coloro che sono attivamente coinvolti in un compito o un servizio, contribuendo con impegno e dedizione. Un modo elegante per dire che sono stati impiegati o utilizzati.

Come si scrive la soluzione Adoperati

Hai davanti la definizione "Impiegati utilizzati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R E À T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMERTÀ" OMERTÀ

