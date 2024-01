La definizione e la soluzione di: Dati statistici molto utilizzati dai pediatri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In statistica il quantile di ordine a o a-quantile (con a un numero reale nell'intervallo [0,1]) è un valore q a che divide la popolazione in due parti, proporzionali ad a e (1-a) e caratterizzate da valori rispettivamente minori e maggiori di q a . Per poter calcolare un quantile di ordine a è necessario che il carattere sia almeno ordinato, cioè sia possibile definire un ordinamento sulle modalità.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

percentili m pl

plurale di percentile

Sillabazione

per | cen | tì | li

Etimologia / Derivazione

vedi percentile