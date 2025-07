Farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti nei cruciverba: la soluzione è Anabolizzanti

ANABOLIZZANTI

Curiosità e Significato di Anabolizzanti

Approfondisci la parola di 13 lettere Anabolizzanti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Anabolizzanti? Gli anabolizzanti sono sostanze che stimolano la crescita dei tessuti e favoriscono la sintesi di nuove cellule nel corpo. Spesso usati in ambito medico per aiutare il recupero o la rigenerazione, vengono anche conosciuti per il loro impiego nel miglioramento delle prestazioni sportive. Questi farmaci favoriscono la formazione di nuovo tessuto, contribuendo alla riparazione e allo sviluppo muscolare.

Come si scrive la soluzione Anabolizzanti

Hai davanti la definizione "Farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D I C E I I N T T M Mostra soluzione



