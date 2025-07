Chiedere di venire alla festa nei cruciverba: la soluzione è Invitare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiedere di venire alla festa' è 'Invitare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVITARE

Curiosità e Significato di Invitare

La soluzione Invitare di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Invitare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Invitare? Invitare significa chiedere a qualcuno di partecipare a un evento, come una festa, offrendo un invito formale o informale. È il modo più comune per invitare amici, parenti o colleghi a condividere momenti di allegria e socialità. Quando si invita, si esprime desiderio di compagnia e si crea l'occasione per trascorrere del tempo insieme. Invita sempre con entusiasmo!

Come si scrive la soluzione Invitare

La definizione "Chiedere di venire alla festa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I N R C R H E L O B W Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHARLIE BROWN" CHARLIE BROWN

