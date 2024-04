La definizione e la soluzione di 9 lettere: Venire a sapersi. TRAPELARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Intransitivo

Significato e Curiosità su: La guerra dei mondi (War of the Worlds) è un film del 2005 diretto da Steven Spielberg e scritto da Josh Friedman e David Koepp. Tra gli interpreti figurano Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Miranda Otto e Tim Robbins.Prodotto e distribuito da Paramount e DreamWorks, è basato sull'omonimo romanzo del 1897 scritto da H. G. Wells. Fu girato in 72 giorni negli Stati della California, Connecticut, New Jersey, New York e Virginia. Durante la realizzazione, a ogni informazione fu assicurata massima riservatezza al fine di limitare il trapelare di dettagli prima ancora che venisse lanciato sul grande schermo. Incassò 603 milioni di ...

trapelare (vai alla coniugazione)

(di liquidi o di luce), diffondersi tramite angusti varchi (senso figurato) rendere noto a poco a poco

Transitivo

trapelare (vai alla coniugazione)

agganciare un trapelo ad un carro

Sillabazione

tra | pe | là | re

Pronuncia

IPA: /trape'lare/

Etimologia / Derivazione

(rinforzo) derivazione di trapelo

derivazione di trapelo (di liquido)derivazione di pelo

Sinonimi

trasparire; trasudare, stillare

( senso figurato ) trasparire, palesarsi, rivelarsi

trasparire, palesarsi, rivelarsi colare, gocciolare, infiltrarsi, penetrare, filtrare,

(di segreto, notizia) svelarsi, diffondersi, manifestarsi

Contrari

scrosciare, grondare, asciugarsi, seccarsi

nascondere, coprire, mascherare, occultare

Parole derivate