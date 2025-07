Catena americana di caffetterie nei cruciverba: la soluzione è Starbucks

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Catena americana di caffetterie' è 'Starbucks'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STARBUCKS

Curiosità e Significato di Starbucks

Approfondisci la parola di 9 lettere Starbucks: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Starbucks? Catena americana di caffetterie si riferisce a una vasta rete di negozi di caffè nata negli Stati Uniti, famosa in tutto il mondo per il suo aroma inconfondibile e l'atmosfera accogliente. Tra le più note troviamo Starbucks, simbolo globale di qualità e innovazione nel mondo del caffè. È un punto di riferimento per milioni di appassionati che cercano un momento di relax con una tazza calda.

Come si scrive la soluzione Starbucks

La definizione "Catena americana di caffetterie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

B Bologna

U Udine

C Como

K Kappa

S Savona

