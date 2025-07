Lo sono espressioni come un morto vivente nei cruciverba: la soluzione è Ossimori

OSSIMORI

Curiosità e Significato di Ossimori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ossimori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ossimori.

Perché la soluzione è Ossimori? Gli ossimori sono figure retoriche che accostano due termini opposti per creare un effetto sorprendente o suggestivo, come morto vivente. Questa combinazione mette in evidenza contrasti e ambiguità, dando profondità e colore al linguaggio. Usati spesso in poesia e letteratura, gli ossimori arricchiscono le parole, invitando a riflettere sui significati nascosti e sulle sfumature del nostro modo di comunicare.

Come si scrive la soluzione Ossimori

La definizione "Lo sono espressioni come un morto vivente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

R Roma

I Imola

