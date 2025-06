Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali nei cruciverba: la soluzione è Gergali

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali' è 'Gergali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERGALI

Curiosità e Significato... La soluzione Gergali di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gergali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gergali? Gergo sono le espressioni specialistiche usate in determinati settori o professioni, come medicina, ingegneria o informatica. Sono termini tecnici che facilitano la comunicazione tra esperti, ma possono risultare incomprensibili ai non addetti ai lavori. La parola gergali si riferisce proprio a questo modo di parlare caratteristico di un settore, rendendo il linguaggio più preciso e immediato tra gli esperti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono certe espressioni dei giovaniLo sono certe battuteOperatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

U C B I I L D R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLUBRIDI" COLUBRIDI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.