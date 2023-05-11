Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni' è 'Booleano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni
- Risposta: BOOLEANO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BLAO
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Booleano? Gli operatori come AND, OR e NOT sono strumenti fondamentali nelle espressioni booleane. Permettono di combinare o escludere condizioni, creando logiche complesse. Questi elementi sono alla base di molte applicazioni informatiche, facilitando decisioni e processi automatizzati con precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni: risposta da 8 lettere
La definizione "Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Booleano. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.