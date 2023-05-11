Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni' è 'Booleano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O O L E A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni

Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni Risposta: BOOLEANO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B L A O

Inizia con: B

B Finisce con: O

Perchè la soluzione è Booleano? Gli operatori come AND, OR e NOT sono strumenti fondamentali nelle espressioni booleane. Permettono di combinare o escludere condizioni, creando logiche complesse. Questi elementi sono alla base di molte applicazioni informatiche, facilitando decisioni e processi automatizzati con precisione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni: risposta da 8 lettere

La definizione "Operatore : lo sono rispettivamente AND OR o NOT in particolari espressioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Booleano. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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