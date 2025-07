Un ricovero con le lettiere nei cruciverba: la soluzione è Stalla

STALLA

Curiosità e Significato di Stalla

Perché la soluzione è Stalla? Una stalla è un ricovero dedicato agli animali da allevamento, come mucche o cavalli, dotato di lettiere o paglia per il loro comfort. È il luogo dove gli animali trovano riparo e si riposano in sicurezza. La parola richiama quindi sia un rifugio che l’uso di materiali morbidi e assorbenti, essenziali per il benessere animale. Un esempio di come il linguaggio si possa giocare con i significati.

Come si scrive la soluzione Stalla

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

