VANDALO

Curiosità e Significato di Vandalo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Vandalo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vandalo? Vandalo indica una persona che distrugge o danneggia proprietà altrui, spesso in modo violento o senza motivo. Deriva dal termine storico per gli invasori germanici che saccheggiarono l'Impero Romano, e oggi si usa per descrivere chi si comporta in modo vandalico. La parola racchiude quindi l'idea di un antico popolo che seminò caos, diventando sinonimo di chi causa danni ingiustificati.

Come si scrive la soluzione Vandalo

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

O Otranto

