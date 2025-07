Si gettano nel terreno nei cruciverba: la soluzione è Semi

SEMI

Curiosità e Significato di Semi

Hai risolto il cruciverba con Semi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Semi.

Perché la soluzione è Semi? Si gettano nel terreno si riferisce ai semi, ovvero le piccole parti di una pianta che, una volta piantate nel suolo, germogliano dando origine a nuove piante. Sono fondamentali per la riproduzione vegetale e rappresentano il primo passo per la crescita di fiori, frutti e verdure. In breve, i semi sono il seme della vita che permette alle piante di prosperare.

Come si scrive la soluzione Semi

La definizione "Si gettano nel terreno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

