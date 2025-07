Rendere estraneo nei cruciverba: la soluzione è Alienare

Home / Soluzioni Cruciverba / Rendere estraneo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendere estraneo' è 'Alienare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIENARE

Curiosità e Significato di Alienare

Vuoi sapere di più su Alienare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Alienare.

Perché la soluzione è Alienare? Alienare significa far perdere a qualcuno il senso di appartenenza o di connessione con sé stesso, gli altri o la realtà. È come distaccarsi emotivamente o mentalmente, creando una distanza che può portare a sentirsi estranei o isolati. Questa parola si usa spesso in ambito psicologico o sociale per descrivere situazioni in cui si perde il legame con il proprio mondo interiore o con gli ambienti circostanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può rendere irrequietiRealizzato in modo da rendere il lavoro più agevoleRendere più ampioLa facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenzaRendere brillanti le scarpe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alienare

La definizione "Rendere estraneo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P T P A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POP ART" POP ART

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.