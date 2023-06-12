Rendere più ampio

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendere più ampio' è 'Dilatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DILATARE

Vuoi approfondire la risposta Dilatare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dilatare? Quando si parla di dilatare qualcosa, si intende aumentare le sue dimensioni o estensione, rendendola più grande o più spaziosa. Questo processo può essere applicato a vari contesti, come il tessuto, uno spazio o un concetto. Spesso si utilizza per migliorare comfort, funzionalità o per adattarsi a nuove esigenze. La capacità di dilatare permette di adattarsi e crescere, rendendo tutto più ampio e versatile.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Dilatare'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Rendere più ampio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dilatare

Quando la definizione "Rendere più ampio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dilatare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Rendere più ampio
  • Risposta: DILATARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: D_______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Dilatare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendere più ampio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Realizzato in modo da rendere il lavoro più agevole Più è ampio e più sí è robusti Rendere più saporito Rendere più piccante un cibo Rendere più resistente 

Altre definizioni collegate

Con rendere: Rendere liscio con la ceretta 

Con ampio: Diventa più ampio man mano che si sale 