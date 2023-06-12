Rendere più ampio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendere più ampio' è 'Dilatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DILATARE

Vuoi approfondire la risposta Dilatare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dilatare? Quando si parla di dilatare qualcosa, si intende aumentare le sue dimensioni o estensione, rendendola più grande o più spaziosa. Questo processo può essere applicato a vari contesti, come il tessuto, uno spazio o un concetto. Spesso si utilizza per migliorare comfort, funzionalità o per adattarsi a nuove esigenze. La capacità di dilatare permette di adattarsi e crescere, rendendo tutto più ampio e versatile.

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Rendere più ampio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dilatare

Quando la definizione "Rendere più ampio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dilatare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Rendere più ampio

Rendere più ampio Risposta: DILATARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola L Livorno A Ancona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Dilatare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendere più ampio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.