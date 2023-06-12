Rendere più ampio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendere più ampio' è 'Dilatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DILATARE
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Perché la soluzione è Dilatare? Quando si parla di dilatare qualcosa, si intende aumentare le sue dimensioni o estensione, rendendola più grande o più spaziosa. Questo processo può essere applicato a vari contesti, come il tessuto, uno spazio o un concetto. Spesso si utilizza per migliorare comfort, funzionalità o per adattarsi a nuove esigenze. La capacità di dilatare permette di adattarsi e crescere, rendendo tutto più ampio e versatile.
Rendere più ampio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dilatare
Quando la definizione "Rendere più ampio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dilatare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Rendere più ampio
- Risposta: DILATARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Dilatare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendere più ampio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con rendere: Rendere liscio con la ceretta
Con ampio: Diventa più ampio man mano che si sale