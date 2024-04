La Soluzione ♚ Scorre sotto i ponti di Verona

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ADIGE

Curiosità su Scorre sotto i ponti di verona: Stai cercando altri significati, vedi verona (disambigua). verona (ascolta, afi: /ve'rona/) è un comune italiano di 255 579 abitanti, capoluogo dell'omonima... L'Adige (AFI: /'adie/; anticamente anche Adice, /'adie/; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdese in veneto, in latino Athesis, in greco antico: es, Átheses) è un fiume dell'Italia nordorientale, per lunghezza – circa 410 km – il secondo fiume italiano dopo il Po, il terzo per ampiezza di bacino dopo Po e Tevere, il quarto per volume d'acque dopo Po, Ticino e Tevere, con 235 m³/s di portata media annua presso la foce. Nasce presso il passo Resia (Reschenpass) nell'Alta Val Venosta (Obervinschgau) in Alto Adige e sfocia nel mare Adriatico presso i comuni di Chioggia e Rosolina, nelle ...

