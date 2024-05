Passa sotto i ponti

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: Un fiume è un corso d'acqua perenne che scorre sulla superficie terrestre (o in alcuni casi al di sotto di essa) guidato dalla forza di gravità; può essere alimentato dalle precipitazioni piovose, dallo scioglimento di nevi o ghiacciai o dalle falde idriche sotterranee. Raccoglie le acque di una superficie fisicamente delimitata da spartiacque detta bacino idrografico, lungo un percorso variabile nel tempo con una pendenza anch'essa variabile, e termina il suo corso in un lago, un mare, un oceano o in un altro fiume.

Fiume ( approfondimento) f

(toponimo) città della Croazia

Sillabazione

Fiù | me

Pronuncia

IPA: /'Fjume/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.