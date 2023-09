Passa sotto i ponti di Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa sotto i ponti di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PO

Significato/Curiosita : Passa sotto i ponti di torino

Miglio e mezzo da torino". nel 1820 il catasto gatti la dichiara di proprietà di gaspare borla con i suoi circa 16 ettari di terreni; passa poi nel 1836 a... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Passa sotto i ponti di Torino : passa; sotto; ponti; torino; Andati in tempi molto passa ti; Cosi possono terminare i participi passa ti; Filtrati passa ti; Dava i pasti negli eserciti del passa to; passa per Monaco di Baviera; Locali sotto i tetti; sotto multiplo dell unità di pressione atmosferica; Dà il nero per un risotto ; Rifugi sotto terra; Un tempo si cantava sotto il balcone; C è quello ponti no; Sono unite dai ponti ; Il copricapo riprodotto nella bandiera ponti ficia; L Arma dei ponti eri; Lettere ponti ficali; La grandiosa basilica vicino a torino ; Ottorino architetto udinese del 900; Bagna torino ; La linea ferroviaria Milano torino ; Il capoluogo fra torino e Alessandria;

Cerca altre Definizioni