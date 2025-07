Non c è finche dura la guerra nei cruciverba: la soluzione è Pace

PACE

Curiosità e Significato di Pace

Perché la soluzione è Pace? La parola pace rappresenta lo stato di tranquillità e assenza di conflitti, un momento in cui le persone vivono senza guerre o tensioni. È il desiderio di armonia tra nazioni e individui, fondamentale per uno sviluppo stabile e felice. La pace permette di costruire un futuro migliore, basato sulla comprensione e il rispetto reciproco. Solo con la pace possiamo davvero progredire e sperare in un mondo più giusto.

Come si scrive la soluzione Pace

P Padova

A Ancona

C Como

E Empoli

