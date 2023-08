Dura finchè non si arriva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura finchè non si arriva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIAGGIO

Significato/Curiosità : Dura finchè non si arriva

"Dura finché non si arriva" o "viaggio" sono espressioni che sottolineano la perseveranza e la determinazione necessarie per raggiungere un obiettivo desiderato. Come un viaggio, la vita è un percorso con tappe, sfide e avventure. Queste espressioni ci ricordano che bisogna affrontare le difficoltà con coraggio e non arrendersi di fronte alle avversità. Il cammino verso il successo può essere difficile e pieno di ostacoli, ma se si persevera e si continua ad andare avanti, si può raggiungere la meta desiderata. Queste frasi ci incoraggiano a credere nel nostro potenziale e a perseverare fino a raggiungere il nostro scopo.

