La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dura finché si emerge' è 'Apnea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APNEA

Curiosità e Significato di Apnea

Vuoi sapere di più su Apnea? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Apnea.

Perché la soluzione è Apnea? L'apnea è la condizione in cui si trattiene il respiro, spesso durante immersioni o esercizi di meditazione. È un momento di sospensione tra inspirazione ed espirazione, che può durare pochi secondi o più a lungo. La frase Dura finché si emerge sottolinea come l'apnea sia temporanea e dipenda dal ritorno in superficie per riprendere a respirare, ricordandoci l'importanza di ascoltare il nostro corpo.

Come si scrive la soluzione Apnea

Hai davanti la definizione "Dura finché si emerge" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

N Napoli

E Empoli

A Ancona

