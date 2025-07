Lo batte chi digita sul PC nei cruciverba: la soluzione è Tasto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo batte chi digita sul PC' è 'Tasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTO

Curiosità e Significato di Tasto

Vuoi sapere di più su Tasto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tasto.

Perché la soluzione è Tasto? Il termine tasto si riferisce ai bottoni presenti sulla tastiera del computer, che permettono di digitare, selezionare o eseguire comandi. Sono gli strumenti fondamentali per comunicare con il dispositivo, trasformando i nostri input in azioni digitali. Quindi, quando si dice lo batte chi digita sul PC, si parla proprio di questo elemento essenziale per scrivere e interagire con il computer.

Come si scrive la soluzione Tasto

Hai davanti la definizione "Lo batte chi digita sul PC" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

