Curiosità su Lo zero o l uno nel pc: Venduti in italia, altri 4 milioni nel resto del mondo e ben 48 settimane in testa alla classifica renato zero è uno dei più importanti, amati ed apprezzati... In informatica e nella teoria dell'informazione, il bit è l'unità standard di misura dell'entropia, meglio nota come quantità di informazione. Il nome è una parola macedonia dei termini inglesi "binary" (binario) e "digit" (cifra). Per questo motivo il termine bit viene colloquialmente utilizzato come sinonimo di cifra binaria, che però formalmente è un concetto distinto. Complice delle occasionali confusioni tra bit e cifra binaria è anche il fatto che quest'ultima codifica esattamente 1 bit di informazione. Il concetto di bit è stato introdotto nel 1948 da Claude Shannon, fondando la teoria dell'informazione. In seguito furono proposti ...

