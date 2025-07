La fascia oraria con più telespettatori nei cruciverba: la soluzione è Primetime

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fascia oraria con più telespettatori' è 'Primetime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIMETIME

Curiosità e Significato di Primetime

Vuoi sapere di più su Primetime? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Primetime.

Perché la soluzione è Primetime? Primetime è il periodo della giornata in cui la televisione raggiunge il massimo numero di spettatori, solitamente tra le 20 e le 23. È il momento in cui le trasmissioni sono più seguite, ideali per pubblicità e programmi di grande successo. La fascia oraria più amata dal pubblico e dalle reti, perché garantisce la massima visibilità e ascolto.

Come si scrive la soluzione Primetime

Hai davanti la definizione "La fascia oraria con più telespettatori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

