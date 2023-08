In TV tale è la fascia oraria adatta ai minori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In TV tale è la fascia oraria adatta ai minori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROTETTA

Significato/Curiosita : In tv tale e la fascia oraria adatta ai minori

Rinvenire programmi non adatti ai minori e ai bambini, tale attività è piuttosto presente verso le tv tanto da fare additare la loro attività come una... Lettera a), del regolamento ue n. 510/2006) la denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo "dop", è un marchio di tutela giuridica della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

