La Soluzione ♚ La fascia oraria nella quale i bar riducono i prezzi La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : HAPPY HOUR La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente HAPPYHOUR

Curiosità su La fascia oraria nella quale i bar riducono i prezzi: Happy hour (letteralmente "ora felice" in lingua inglese) è un'espressione di marketing anglosassone che indica un periodo nel quale un esercizio pubblico come un ristorante o un bar offre sconti sulle bevande alcoliche quali la birra, il vino e i cocktail. È una pratica di promozione delle vendite nata nei paesi anglosassoni per attirare la clientela nei pub dopo l'uscita dal lavoro con l'offerta di consumazioni a prezzo ridotto per una o due ore nel tardo pomeriggio, coprendo di solito l'intervallo tra le 18 e le 20.

Altre Definizioni con happy hour; fascia; oraria; nella; quale; riducono; prezzi; La fascia oraria in cui i bar riducono i prezzi; Fascia di legno a protezione del muro; Una fascia ornamentale; Fascia costiera riviera; In TV tale è la fascia oraria adatta ai minori; L albero che appare nella bandiera del Libano; L apertura nella gonna; L arma che si portava infilata nella cintura; La provincia alla quale appartengono le Lipari; Il monte sul quale abitavano gli dei greci; La casella nella quale vengono recapitate le e mail; Macchine che riducono i cibi in dadini; La riducono le attenuanti; Si riducono in moccoli; Indica i piatti e i prezzi; Prezzi di servizi; Indica piatti e prezzi;