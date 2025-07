Gli antichi castelli nei cruciverba: la soluzione è Manieri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli antichi castelli' è 'Manieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANIERI

Curiosità e Significato di Manieri

Perché la soluzione è Manieri? Manieri indica i modi di comportarsi, le abitudini o il modo di fare di una persona o di un gruppo. Deriva dal termine maniera e suggerisce uno stile caratteristico o un atteggiamento abituale. Usato spesso in contesti letterari o colloquiali, descrive come si affrontano le situazioni quotidiane, riflettendo la personalità o la cultura di chi li mette in atto.

Come si scrive la soluzione Manieri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli antichi castelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

