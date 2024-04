La Soluzione ♚ I ponti sui fossati degli antichi castelli

La definizione e la soluzione di 7 lettere: I ponti sui fossati degli antichi castelli. LEVATOI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su I ponti sui fossati degli antichi castelli: Il ponte levatoio è un tipo di ponte mobile usato a partire dal Medioevo nei castelli e tipicamente creato per superare il fossato, utilizzato come sistema di difesa dello stesso. Posizionato per evitare gli accessi indesiderati dei nemici era in genere costituito da un impalcato in legno, sostenuto da travi ed imperniato ad un'estremità soltanto. Veniva sollevato o abbassato mediante dei tiranti o catene azionati da argani a ruota lateralmente o per mezzo di un contrappeso. Quando era sollevato realizzava anche la funzione di chiusura dell'accesso. Il ponte levatoio, per restare di agevole manovra, non poteva essere più lungo di tre metri ...

