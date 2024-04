La Soluzione ♚ Come il ponte negli antichi castelli

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LEVATOIO

Curiosità su Come il ponte negli antichi castelli: Riferimento. ponte sant'angelo, noto anche come pons aelius (ponte elio), pons hadriani (ponte di adriano) o ponte di castello, è un ponte che collega... Il ponte levatoio è un tipo di ponte mobile usato a partire dal Medioevo nei castelli e tipicamente creato per superare il fossato, utilizzato come sistema di difesa dello stesso. Posizionato per evitare gli accessi indesiderati dei nemici era in genere costituito da un impalcato in legno, sostenuto da travi ed imperniato ad un'estremità soltanto. Veniva sollevato o abbassato mediante dei tiranti o catene azionati da argani a ruota lateralmente o per mezzo di un contrappeso. Quando era sollevato realizzava anche la funzione di chiusura dell'accesso. Il ponte levatoio, per restare di agevole manovra, non poteva essere più lungo di tre metri ...

