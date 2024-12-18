Scavalcava il fossato degli antichi castelli

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Scavalcava il fossato degli antichi castelli' è 'Ponte Levatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONTE LEVATOIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scavalcava il fossato degli antichi castelli" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scavalcava il fossato degli antichi castelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ponte Levatoio? Il ponte levatoio era una struttura che permetteva di attraversare il fossato che circondava i castelli antichi, sollevandosi per consentire l'ingresso o l'uscita. Questa invenzione strategica garantiva sicurezza e controllo, impedendo l'accesso nemico. Quando non era in uso, si sollevava, creando una barriera impenetrabile. Il suo funzionamento era fondamentale per la difesa e la protezione delle fortezze medievali.

Se la definizione "Scavalcava il fossato degli antichi castelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scavalcava il fossato degli antichi castelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Ponte Levatoio:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scavalcava il fossato degli antichi castelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

