Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici nei cruciverba: la soluzione è Ireos

Home / Soluzioni Cruciverba / Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici' è 'Ireos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IREOS

Curiosità e Significato di Ireos

Hai risolto il cruciverba con Ireos? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ireos.

Perché la soluzione è Ireos? IREOS è una parola che deriva da un termine antico legato a una polvere profumata usata come dentifricio naturale. Questa sostanza, dal profumo gradevole, veniva applicata per pulire e rinfrescare i denti, unendo efficacia e fragranza. Un modo tradizionale di prendersi cura dell’igiene orale, che testimonia l’ingegno delle pratiche antiche. Insomma, un piccolo tesoro di storia dentale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta da cui si ricava una polvere insetticidaUn fiore da chiodiUna polvere odorosa utilizzata in profumeriaDà una polvere insetticidaIl fiore che dà l oppio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ireos

La definizione "Fiore che dà una polvere odorosa per dentifrici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

R Roma

E Empoli

O Otranto

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Y O L D O B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BLOODY" BLOODY

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.