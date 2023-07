Una polvere odorosa utilizzata in profumeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una polvere odorosa utilizzata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IREOS

Significato/Curiosita : Una polvere odorosa utilizzata in profumeria

Vengono impiegati in profumeria e cosmetica. le radici di alcune specie di iris rizomatosi vengono utilizzati per le proprietà medicinali o in farmacia per... Nome proprio di persona italiano femminile. femminili: iride, irida, ires, ireos maschili: irido, iridio finlandese: iris francese: iris greco antico: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

