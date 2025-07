È composta dai dodici semitoni del sistema temperato nei cruciverba: la soluzione è Scala Cromatica

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È composta dai dodici semitoni del sistema temperato' è 'Scala Cromatica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALA CROMATICA

Curiosità e Significato di Scala Cromatica

La parola Scala Cromatica è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scala Cromatica.

Perché la soluzione è Scala Cromatica? La scala cromatica è una sequenza di dodici note che coprono tutti i semitoni del sistema musicale temperato. È fondamentale per la musica moderna, permettendo transizioni fluide tra le note e creando un’ampia varietà di suoni ed effetti. Utilizzata sia nella composizione che nell’esecuzione, rappresenta la base per molte melodie e armonie. È uno strumento essenziale per musicisti di ogni livello.

Come si scrive la soluzione Scala Cromatica

La definizione "È composta dai dodici semitoni del sistema temperato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

