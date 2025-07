È composta da toni e semitoni in sequenza nei cruciverba: la soluzione è Scala Musicale

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'È composta da toni e semitoni in sequenza' è 'Scala Musicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALA MUSICALE

Scala Musicale.

Perché la soluzione è Scala Musicale? La scala musicale è una sequenza di note organizzate secondo intervalli di toni e semitoni, che costituisce la base della musica. È come un percorso di gradini che permette di creare melodie e armonie, dando forma e struttura alle composizioni. Conoscere la scala musicale aiuta a comprendere meglio il linguaggio universale della musica. È davvero affascinante scoprire come tutto si colleghi attraverso queste sequenze!

Hai trovato la definizione "È composta da toni e semitoni in sequenza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

U Udine

S Savona

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

