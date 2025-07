Dolce con croccanti spume di albume nei cruciverba: la soluzione è Meringata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dolce con croccanti spume di albume' è 'Meringata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERINGATA

Curiosità e Significato di Meringata

Approfondisci la parola di 9 lettere Meringata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Meringata? La meringata è un dolce tradizionale italiano, caratterizzato da una soffice base di pasta e una copertura croccante e leggera di spume di albume montate, simile alla meringa. Questa delizia unisce consistenze contrastanti, creando un equilibrio perfetto tra morbidezza e croccantezza. Ideale per stupire al tè o come dessert sfizioso, è un esempio di come la semplicità può dare vita a sapori irresistibili.

Come si scrive la soluzione Meringata

La definizione "Dolce con croccanti spume di albume" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A Z N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRANZ" FRANZ

