La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Di rado è liscio come l olio' è 'Mare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARE

Curiosità e Significato di Mare

Vuoi sapere di più su Mare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Mare.

Perché la soluzione è Mare? Il termine mare indica una vasta distesa di acqua salata che copre gran parte della superficie terrestre. È un elemento fondamentale per la vita, influenzando clima, ecosistemi e attività umane. Il mare può essere calmo e tranquillo o agitato e tempestoso, ma è sempre un simbolo di grandezza e mistero. Ecco perché, quando si parla di situazioni tranquille, si dice che sono come il mare in calma.

Come si scrive la soluzione Mare

La definizione "Di rado è liscio come l olio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

