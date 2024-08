La Soluzione ♚ A volte è liscio come l olio La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MARE

Curiosità su A volte e liscio come l olio: Il termine è ampiamente usato anche come sinonimo di oceano quando esprime un concetto generico, per esempio quando si parla dei mari tropicali, di acqua di mare o di biologia marina; equivale a oceano anche quando lo si contrappone alle terre emerse. Il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con un oceano, che lambisce le coste di isole e terre continentali.

Altre Definizioni con mare; volte; liscio; come; olio; Si sviluppa dai moti ondosi; Ingiungere imporre; I frutti dell olmo; Giuliano : è stato due volte Primo Ministro; La specialità in cui l atleta gira su se stesso 3 4 volte; A volte è in camicia ma mai in maglietta; Liscio senza asperità; Ricoperto da uno strato liscio e lucido; Le discoteche del liscio; Un fenicio come Annibale; Si usa come sostituto; Il Diavolo della Tasmania è il personaggio dei cartoni animati noto come; La pianta d un olio medicinale; L insalata di pomodoro mozzarella olio basilico; Lo è un olio sfinito;