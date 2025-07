Può esser liscio come l olio nei cruciverba: la soluzione è Mare

MARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Mare.

Perché la soluzione è Mare? La parola mare si riferisce all’immensa distesa di acqua salata che copre gran parte del pianeta, creando paesaggi suggestivi e influenzando clima e biodiversità. Simbolo di libertà, avventura e calma, il mare è anche un elemento fondamentale per la vita sulla Terra. Quindi, quando si dice Può esser liscio come l’olio, si fa riferimento alla superficie tranquilla e serena di questo grande specchio d’acqua.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può esser liscio come l olio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

