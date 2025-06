Albero che produce frutti per confetture nei cruciverba: la soluzione è Melo Cotogno

Home / Soluzioni Cruciverba / Albero che produce frutti per confetture

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Albero che produce frutti per confetture' è 'Melo Cotogno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MELO COTOGNO

Curiosità e Significato di "Melo Cotogno"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Melo Cotogno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Melo Cotogno.

Perché la soluzione è Melo Cotogno? Melocotogno è un termine che unisce melocotón (pesca) e cotogno (cotogno), indicando un albero che dà frutti ideali per le confetture. È un termine giocoso e creativo, spesso usato in enigmistica, per descrivere un albero che produce frutti dolci e aromatici, perfetti per conserve fatte in casa. Un nome originale che richiama la bontà dei frutti del buon raccolto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Albero dai frutti rossi e fiori bianchiProduce frutti a spicchiProduce frutti noccioluti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Melo Cotogno

Non riesci a risolvere la definizione "Albero che produce frutti per confetture"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

L Livorno

O Otranto

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

G Genova

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N Z E I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZENIT" ZENIT

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.