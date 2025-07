Stato del Medio Oriente con capitale Amman nei cruciverba: la soluzione è Giordania

GIORDANIA

Curiosità e Significato di Giordania

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Giordania, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Giordania? La Giordania è un paese del Medio Oriente, noto per la sua ricca storia e il paesaggio desertico. La sua capitale, Amman, è una città moderna che mescola tradizione e innovazione. Situata in una regione strategica, la Giordania svolge un ruolo importante nella geopolitica del Medio Oriente, offrendo un esempio di stabilità in un'area complessa e affascinante.

Come si scrive la soluzione Giordania

Hai davanti la definizione "Stato del Medio Oriente con capitale Amman" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

I Imola

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G L I I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALIGI" ALIGI

