La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Maglione a collo medio alto' è 'Lupetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUPETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Maglione a collo medio alto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Maglione a collo medio alto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lupetto? Il lupetto è un indumento che copre il busto e il collo, offrendo calore e comfort durante le giornate fredde. Spesso realizzato in materiali morbidi come lana o cotone, si distingue per la sua altezza che si ferma appena sotto il mento. Questo capo è ideale per proteggersi dal vento e dalle basse temperature, mantenendo una buona libertà di movimento. È scelto sia per l’uso quotidiano che per occasioni informali, grazie alla sua praticità e stile.

Quando la definizione "Maglione a collo medio alto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Maglione a collo medio alto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lupetto:

L Livorno U Udine P Padova E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Maglione a collo medio alto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

