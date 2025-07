Solo i maschi hanno la giubba nei cruciverba: la soluzione è Leoni

LEONI

Curiosità e Significato di Leoni

Perché la soluzione è Leoni? LEONI sono grandi felini noti per forza e regalità, simbolo di coraggio e leadership. Il termine richiama anche la loro presenza dominante nei racconti e nelle rappresentazioni artistiche. Nella frase enigmistica, indica che solo i maschi (maschi dei leoni) indossano la giubba, sottolineando il ruolo di questi animali come simboli di virilità e potere. Un modo per scoprire un mondo affascinante e potente.

Come si scrive la soluzione Leoni

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

