Significato della soluzione per: Hanno solo denti

Scogli Pettini o Pettini di Selve (Silbanski grebeni) – gruppo di isolotti situati tra Premuda e Selve, nel comune di Zara in Croazia Scogli Pettini dei Sorci (greben Miši) – scogli nei pressi di Zut nell'arcipelago delle isole Incoronate in Croazia Scogli Pettini o Pettini di Ragusa (Grebeni) – gruppo di scogli dell'arcipelago delle isole Elafiti, situato di fronte alla costa dalmata, a ovest di Ragusa, in Croazia Scogli Pettini o Pettini di Ragusa Vecchia (Cavtaski Grebeni) – gruppo di isolotti e scogli vicini al porto di Ragusa Vecchia, in Croazia.

Italiano: Voce verbale: pettini . seconda persona singolare dell'indicativo presente di pettinare. prima persona singolare del congiuntivo presente di pettinare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di pettinare. terza persona singolare del congiuntivo presente di pettinare. terza persona singolare dell'imperativo di pettinare. Etimologia / Derivazione: vedi pettinare .