BIOFILM

Curiosità e Significato di Biofilm

Perché la soluzione è Biofilm? Il biofilm è un'insieme di microrganismi che si raggruppano e si attaccano tra loro su superfici umide o umide. Questa aggregazione forma uno strato protettivo che permette ai microbi di sopravvivere meglio e di resistere a farmaci e disinfettanti. È un fenomeno naturale molto comune, presente in ambienti come il nostro corpo, le tubature o le superfici acquatiche, e ha un ruolo importante in diversi processi biologici e industriali.

Come si scrive la soluzione Biofilm

Se ti sei imbattuto nella definizione "Particolare forma di aggregazione di microrganismi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

I Imola

O Otranto

F Firenze

I Imola

L Livorno

M Milano

